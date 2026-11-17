Lauingen (dpa/lby) - Eine 67 Jahre alte Frau ist tot in ihrer Wohnung in Lauingen (Landkreis Dillingen an der Donau) gefunden worden. Die Polizei verdächtigt nach ersten Erkenntnissen ihren 37 Jahre alten Sohn, sie getötet zu haben. Der Mann soll noch heute einem Haftrichter vorgeführt werden, wie ein Sprecher sagte. Dieser entscheidet darüber, ob der Mann in Untersuchungshaft kommt.

Die Frau wurde den bisherigen Ermittlungen zufolge am Montagvormittag in ihrer Wohnung getötet. Wer die Polizei alarmierte, konnte der Sprecher vorerst nicht sagen. Die Beamten fanden den Sohn der Getöteten am Tatort und nahmen ihn dort widerstandslos vorläufig fest. Aufgrund der laufenden Ermittlungen wollte die Polizei vorerst keine Angaben zur Tatwaffe und zum Motiv machen.