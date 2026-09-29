September verabschiedet sich mit bestem Wiesn-Wetter

München (dpa/lby) - Der September verabschiedet sich in Bayern mit viel Sonne und ungewöhnlich milden bis hohen Temperaturen - einzig nachts wird es mancherorts im Freistaat schon richtig kalt. Das Quecksilber klettert nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) im Norden auf 22 bis 28 Grad, nur ganz im Westen gibt es gelegentlich Schleierwolken. Im Süden des Landes werden es maximal 26 Grad, auch hier strahlt die Sonne von einem wolkenfreien Himmel.

Bestes Wetter für Wiesn und Wanderer

Die Besucher der Wiesn wird es genau wie die Schausteller freuen - in München wird keine Wolke am Himmel erwartet, dafür aber bis zu elf Stunden Sonnenschein pur und angenehme Temperaturen von bis zu 23 Grad. Auch in den Alpen bleibt es ungewöhnlich mild, in 2000 Meter Höhe werden noch bis zu 18 Grad Celsius erwartet, auf der Zugspitze noch um die 10 Grad. Wanderer dürften hier bei guter Fernsicht auf ihre Kosten kommen.

Der Wind kommt meist schwach aus Osten, in Niederbayern ist auch mäßiger Wind möglich. In den Kammlagen in Franken gibt es bis zu 23 Grad, auf dem Großen Arber bis zu 19 Grad. Der Wind ist hier auch meistens schwach, in den östlichen Mittelgebirgen zeitweise mäßig auffrischend.

Nacht zu Mittwoch wird wieder kühl - aber es bleibt vorerst mild

Die Nacht auf Mittwoch kann mancherorts aber schon richtig kühl werden. Die Tiefstwerte liegen bei 12 Grad am Untermain und bis 4 Grad in der Cham-Further-Senke. Im Süden wird es bei geringer Bewölkung oder unter oft wolkenlosem Himmel ebenfalls mit 7 bis 11 Grad herbstlich frisch - in manchen Senken werden es auch hier nur 4 Grad.

Am Mittwoch wird es landesweit wieder richtig sonnig. Die Höchstwerte liegen bei 21 Grad in den östlichen Mittelgebirgen und bis 27 Grad in Unterfranken. Auch im Süden sollen es nochmals bis zu 26 Grad werden. Nicht nur die Wiesn-Gäste wird das freuen.