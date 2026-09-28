Streit im Kleingarten - Mann sticht mit Schwert zu

Gaimersheim (dpa) - Bei einem Streit in einem oberbayerischen Kleingarten hat ein 46-Jähriger einen Bekannten mit einem Schwert schwer verletzt. Nach Polizeiangaben hatten die beiden Männer am Samstag in einer Kleingartenanlage in Gaimersheim bei Ingolstadt zunächst gemeinsam Alkohol getrunken, bevor am frühen Abend der Streit entbrannte. Der 46-Jährige zückte daraufhin sein Schwert und verletzte seinen 44 Jahre alten Bekannten damit am Oberkörper. Lebensgefahr bestand nach Angaben der Polizei nicht.

Einsatzkräfte der Polizei Ingolstadt nahmen den Tatverdächtigen noch vor Ort fest, ohne dass er Widerstand leistete. Er sitzt nun wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts in Untersuchungshaft. Warum der Streit plötzlich derart eskalierte, blieb zunächst offen.