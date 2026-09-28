Vier Verletzte nach Unfall – Feuerwehr befreit Fahrerin

Bad Windsheim (dpa/lby) - Bei einem Zusammenstoß zweier Autos nahe Bad Windsheim (Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim) sind vier Menschen verletzt worden. Eine 57-jährige Autofahrerin sowie ein 68-Jähriger und dessen gleichaltrige Mitfahrerin erlitten schwere Verletzungen, wie die Polizei mitteilte. Ein vierjähriges Kind im Wagen des 68-Jährigen wurde demnach leicht verletzt.

Nach Polizeiangaben waren die Fahrzeuge beim Abbiegen kollidiert und in den Graben sowie eine Böschung geschleudert worden. Die Feuerwehr musste die 57-jährige Fahrerin aus dem Wrack befreien, anschließend wurde sie per Hubschrauber in eine Klinik geflogen. Auch die anderen Beteiligten wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht. Die Straße war für mehrere Stunden gesperrt.