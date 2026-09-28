Mann mit Gruselmaske soll zwei Mädchen verfolgt haben

Augsburg (dpa/lby) - Ein Mann mit einer aus einer Internet-Challenge bekannten Gruselmaske soll zwei zwölf Jahre alte Mädchen in Augsburg verfolgt haben. Bei der Maske habe es sich um die Gruselfigur «Momo» gehandelt, sagte ein Polizeisprecher auf Nachfrage.

Das Wesen, eine Art Comic-Mädchen mit hervorquellenden Augen, schwarzen Haaren und verzerrtem Mund, hatte Ende der 2010er Jahre für Schlagzeilen gesorgt - damals ging es um Kettennachrichten auf Messengerplattformen, die vor allem Kinder erschrecken sollten. Teils wurden sie auch verwendet, um Nutzer zu riskanten Aufgaben, sogenannten Challenges, aufzufordern.

Der Täter in Augsburg habe die beiden Zwölfjährigen am Samstagabend in einem Park bedrohlich angesprochen. Als die Mädchen wegrannten, habe er sie kurze Zeit verfolgt, schilderten die Mädchen der Polizei.

Die Angaben der Beamten beruhten bisher ausschließlich auf den Angaben der beiden Zwölfjährigen, sagte der Polizeisprecher auf Nachfrage. Die Ermittler suchten deshalb nach weiteren Zeugen. Ermittelt werde wegen des Verdachts der Bedrohung.