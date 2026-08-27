Sibirischer Tiger aus Nürnberg zieht in Landauer Zoo ein

Landau (dpa) - Der Sibirische Tiger Manu ist aus dem Tiergarten Nürnberg in den Zoo Landau umgezogen. Dort lebt bereits die Tigerkatze Daria. Ob die beiden Großkatzen künftig gemeinsam gehalten werden können, soll sich nach Angaben des Zoos in der kommenden Zeit zeigen.

Umzug von Nürnberg nach Landau

Der 15 Jahre alte Manu kam im Rahmen des Europäischen Ex-situ-Erhaltungszuchtprogramms (EEP) nach Landau. Der Tiergarten Nürnberg wolle künftig die Zucht Asiatischer Löwen stärker in den Mittelpunkt stellen. Für Manu sei daher ein neues Zuhause gesucht worden. Das bisher in Nürnberg gehaltene Tigerweibchen blieb dort, während Manu nach Landau wechselte. Die beiden Tiere hätten sich nach Angaben eines Tierarztes des Tiergartens Nürnberg nicht verstanden.

Vor dem Umzug wurde der Tigerkater mit einem speziellen Training auf den Transport vorbereitet. Begleitet von zwei vertrauten Pflegerinnen sei die Reise in die Südpfalz problemlos verlaufen, berichtete der Zoo in Landau. Auch die ersten Begegnungen mit Daria seien positiv verlaufen.

Die beiden Tiere werden zunächst in getrennten Bereichen gehalten. Sie können sich aber durch die Gitter sehen und riechen. Dabei hätten sie sich neugierig gezeigt und sich mit einem vorsichtigen Prusten begrüßt. Dieses Geräusch nutzten Tiger als freundlichen Gruß.

Tiger bleiben meist Einzelgänger

Sibirische Tiger sind nach Angaben des Zoos die größten noch lebenden Katzen der Welt und gelten als Einzelgänger. Sie träfen in freier Wildbahn meist nur zur Paarung aufeinander.

Unter den Bedingungen eines Zoos sei eine dauerhafte, gemeinsame Haltung jedoch oft möglich, sagte Zoodirektor Jens-Ove Heckel. Manu und Daria sollen die Außenanlage zunächst abwechselnd nutzen. Ob und wann sie zusammengeführt würden, hänge von ihrem Verhalten ab.