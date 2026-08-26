Angriff mit Hammer: Frau verletzt Ex-Partner in Oberfranken

Hof (dpa/lby) - Eine 62-jährige Frau soll ihren 66-jährigen Ex-Partner mit einem Hammer am Kopf verletzt haben. Nach Angaben der Polizei und der Staatsanwaltschaft Hof erlitt der Mann zwei Platzwunden am Kopf und wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Demnach kam es am Mittwoch in der Wohnung des 66-Jährigen in Hof zu der körperlichen Auseinandersetzung. Die Polizei stellte den Hammer nach eigenen Angaben vor Ort sicher und fand die geflüchtete und alkoholisierte Frau in ihrer eigenen Wohnung.

Die Beamten erteilten ihr den Angaben zufolge ein vorübergehendes Kontaktverbot zu ihrem Ex-Partner. Außerdem führten sie eine Gefährderansprache mit ihr durch und veranlassten eine Blutabnahme, wie es hieß. Die Polizei ermittelt in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Hof wegen gefährlicher Körperverletzung gegen die 62-Jährige.