Bei Verkehrskontrolle: Zweieinhalb Kilogramm Kokain gefunden

Offenberg (dpa/lby) - Rund zweieinhalb Kilogramm Kokain sind bei einer Verkehrskontrolle im Auto eines 41-jährigen Mannes gefunden worden. Nach Polizeiangaben erließ eine Richterin am Tag darauf einen Haftbefehl wegen des Verdachts des unerlaubten Handelns mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge gegen den Mann.

Demnach kontrollierten Beamte der Verkehrspolizei das Auto mit italienischer Zulassung am Samstag auf der A3 in Höhe Offenberg (Landkreis Deggendorf). Der 41-Jährige wurde inzwischen in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Die weiteren Ermittlungen führen Kriminalpolizei und Staatsanwaltschaft Deggendorf.