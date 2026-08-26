Kontroversen im Jubiläumsjahr - Bayreuther Festspiele enden

Bayreuth (dpa/lby) - Die Bayreuther Festspiele ziehen zum Abschluss ihres von mehreren Kontroversen begleiteten Jubiläumsjahres eine positive Bilanz. Sämtliche Aufführungen seien ausverkauft gewesen, teilte ein Sprecher mit. Festspielleiterin Katharina Wagner sieht in dem Besucherinteresse «ein ganz besonderes Zeichen der Verbundenheit mit Bayreuth».

Wichtiger Bestandteil des 150-Jahr-Jubiläumsprogramms sei die kritische Auseinandersetzung mit der Festspielgeschichte gewesen, hieß es. So habe die Gedenkveranstaltung «Verstummte Stimmen» an jüdische Künstlerinnen und Künstler erinnert, die mit den Festspielen verbunden waren und deren Leben und Wirken durch Antisemitismus, Verfolgung und Ermordung zerstört wurden.

Indem Publizist Michel Friedman als Festredner die Geschichte der Festspiele, ihre Verflechtungen mit Antisemitismus und Ausgrenzung sowie die heutige Verantwortung deutlich angesprochen habe, sei die Erinnerung an die Vergangenheit zu einem wichtigen Bestandteil des Jubiläumsjahres geworden und zu einem Impuls für die Auseinandersetzung mit der Verantwortung der Festspiele in der Gegenwart, teilte der Sprecher mit.

«Rienzi» und der KI-«Ring»

Für kontroverse Diskussionen sorgten unter anderem der KI-«Ring» sowie die Aufführung von Richard Wagners Jugendwerk «Rienzi».

Katharina Wagner bezeichnete es als spannend, dieses frühe Werk erstmals im Festspielhaus zu zeigen und damit den Blick auf eine andere Phase seines Schaffens zu richten: «Dass die Produktion sowohl vom Publikum als auch von der Presse so positiv aufgenommen und gefeiert wurde, hat mich besonders gefreut und hat bestätigt, dass es richtig war, diesen Schritt zu gehen.»

Für viel Kritik sorgte der «Der Ring des Nibelungen», dessen Bühnenbild mittels Künstlicher Intelligenz geschaffen wurde. Im Mittelpunkt sei die Frage gestanden, welche Chancen und Grenzen entstünden, wenn KI Teil eines künstlerischen Schaffensprozesses werde. Der KI-«Ring» sei zu einem der sichtbarsten Experimente des Jubiläumsjahres geworden und zugleich zu einem Beispiel dafür, wie die Bayreuther Festspiele neue künstlerische und technologische Entwicklungen erprobten.

Den Nachwuchs ansprechen

Mit dem Nachwuchsprogramm wollen die Festspiele Kinder und Jugendliche für Richard Wagner, das Musiktheater und «den besonderen Ort Bayreuth» gewinnen. «Wenn wir wollen, dass die Festspiele auch in Zukunft lebendig bleiben, müssen wir heute die Türen für die nächste Generation öffnen», sagt Festspielchefin Katharina Wagner.