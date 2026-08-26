Jugendtrainer soll Kinder sexuell missbraucht haben - U-Haft

Feucht (dpa/lby) - Ein 43-Jähriger aus Feucht (Nürnberger Land) soll als Jugendtrainer mindestens zwei Kinder mehrfach sexuell missbraucht haben. Die Taten passierten laut Polizei 2025 und 2026. Die betroffenen Kinder sind demnach acht und elf Jahre alt. Der 43-Jährige befindet sich den Angaben zufolge inzwischen in Untersuchungshaft.

Nach einer Anzeige seien Ermittlungen gegen den Mann aufgenommen worden, hieß es. Dabei habe sich der Tatverdacht gegen den Jugendtrainer erhärtet. Beamte nahmen ihn am Dienstag fest, nachdem der Ermittlungsrichter auf Antrag der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth einen Haftbefehl gegen den 43-Jährigen erlassen hatte, hieß es.

Kriminalpolizei und Staatsanwaltschaft prüfen den Angaben zufolge unter anderem, ob der Mann weitere solcher Taten begangen hat.