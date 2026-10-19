Siebtes Spiel, siebter Sieg: FC Bayern bezwingt Stuttgart

München (dpa) - Die Fußballerinnen des FC Bayern stürmen in der Bundesliga weiter voran. Der Double-Gewinner aus München kam zum Abschluss des 7. Spieltags zu einem 5:0 (2:0) gegen Aufsteiger VfB Stuttgart. Damit bleibt das Team von Trainer José Barcala in dieser Runde und saisonübergreifend seit 49 Ligaspielen ungeschlagen.

Auch ohne die verletzten Lena Oberdorf, Giulia Gwinn, Vanessa Gilles, Jovana Damnjanovic hatte der FC Bayern keine Probleme mit dem Zweitliga-Meister. Linda Dallmann (14. Minute) und Pernille Harder (16.) machten binnen zwei Minuten alle Hoffnung auf einen schwäbischen Coup zunichte. Klara Bühl (49.), Harder (59.) und Edna Imade (89.) erhöhten in der zweiten Halbzeit.

Mit dem Erfolg hat der Tabellenführer wieder drei Punkte Vorsprung vor dem VfL Wolfsburg. Die beiden Dauerrivalen treffen am 14. November zum Spitzenspiel beim Vizemeister aufeinander.