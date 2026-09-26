Söder und Krause planen Olympia-Looping auf der Wiesn

Baden-Baden/München (dpa) - Erst der Olympia-Jubel, dann der Looping auf der Wiesn? Nach dem Sieg Münchens im nationalen Auswahlverfahren für die Olympischen und Paralympischen Spiele 2036, 2040 oder 2044 steht Bayerns Ministerpräsident Markus Söder womöglich eine ganz besondere Mutprobe bevor. Gemeinsam mit Münchens Oberbürgermeister Dominik Krause will der CSU-Politiker den Erfolg auf dem Oktoberfest feiern - inklusive einer rasanten Fahrt.

«Wenn es klappen sollte, will er mit mir einen Looping auf der Wiesn fahren. Ich weiß nicht, ob das wirklich ernst gemeint war und da muss ich mich dann auch noch psychisch vorbereiten», sagte Söder nach der Entscheidung des Deutschen Olympischen Sportbunds in Baden-Baden.

Krause ließ seinem möglichen Mitfahrer allerdings wenig Hoffnung auf einen Rückzieher. «Auf jeden Fall, Olympia-Looping wollen wir gemeinsam fahren», bekräftigte der Grünen-Politiker. Ob Söder bei der gemeinsamen Fahrt ebenso jubeln wird wie nach dem Sieg im nationalen Auswahlverfahren, bleibt abzuwarten.