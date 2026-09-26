Bundeskanzler Merz: «Olympia gehört nach Deutschland»

Berlin (dpa) - Bundeskanzler Friedrich Merz hat nach der Entscheidung für München als deutschen Olympia-Kandidaten seine Hoffnung auf mögliche Spiele im eigenen Land geäußert. «Olympia gehört nach Deutschland. München ist unser Kandidat für die Bewerbung, ganz Deutschland steht dahinter. Wir wollen die Olympischen und Paralympischen Spiele zu uns holen - für Gänsehaut, große Erfolge, unvergessliche Momente und ein ganzes Land, das mitfiebert», schrieb der CDU-Politiker bei X.

Der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) hatte sich bei seiner außerordentlichen Mitgliederversammlung in Baden-Baden für München und gegen die Region Köln-Rhein-Ruhr entschieden. Die bayerische Landeshauptstadt soll nun für Deutschland ins Rennen um die Ausrichtung der Spiele 2036, 2040 oder 2044 gehen.