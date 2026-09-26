Erste Pleite: 1860 München verliert in Burghausen

München (dpa/lby) -Der TSV 1860 München blickt dem Wiesn-Besuch ohne ein Erfolgserlebnis entgegen. Die Löwen verloren bei Wacker Burghausen mit 1:3 (1:1). Vor 8821 Zuschauern in Burghausen erzielten Emre Erdogan (39.) den Treffer für die Münchner. Jannis Turtschan (17.), Maximilian Schuhbauer (76.) und Benedikt Schwarzensteiner (90.) machten den Sieg der Gastgeber perfekt. Nach der ersten Niederlage belegt 1860 in der Fußball-Regionalliga den siebten Tabellenrang.

Für ihn als gebürtigen Münchner sei es «eine große Ehre» bei dem Besuch am Dienstag auf dem Oktoberfest Oberbürgermeister Dominik Krause persönlich kennenzulernen, sagte Trainer Alper Kayabunar schon im Vorfeld.

In Burghausen trafen die Löwen auf das offensivstärkste Team der Regionalliga Bayern. Bereits 24 Mal hatte Wacker zuvor in der laufenden Saison getroffen. Und Wacker legte in der ersten Viertelstunde stark vor, ging nicht unverdient in Führung. Doch danach spielte fast ausschließlich 1860. Chance um Chance erarbeiteten sich die Münchner, scheiterten aber immer wieder am überragenden Markus Schöller im Burghausener Gehäuse. Erst ein Solo von Ergogan brachte den Erfolg.

Auch nach der Pause das gleiche Bild. Die Löwen drückten, vergaben aber viele Chancen und liefen schließlich in einen Konter, der den Spielverlauf auf den Kopf stellte. Mit einem Scherenschlag-Treffer machte Schwarzensteiner dann den Sieg perfekt.