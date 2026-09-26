Schockanruf scheitert - Vater und Sohn überlisten Betrüger

Lichtenfels (dpa/lby) - Dank des cleveren Handelns eines 78-Jährigen und seines Sohnes hat die Polizei im oberfränkischen Lichtenfels zwei mutmaßliche Betrüger festgenommen. Ein 36-jähriger Mann und eine 38-jährige Frau sitzen nach einem sogenannten Schockanruf in Untersuchungshaft, wie die Polizei mitteilte.

Demnach hatte ein falscher Polizeibeamter am Dienstag versucht, den Senior am Telefon um 100.000 Euro Kaution für einen angeblich von seinem Sohn verursachten tödlichen Unfall zu bringen. Während der Senior den Anrufer über eine Stunde lang hinhielt, verständigte der Sohn die Polizei.

Wie vereinbart stellte der 78-Jährige laut Polizei letztlich eine Tüte - allerdings ohne Geld - vor die Tür. Als die 38-Jährige die Beute abholen wollte, nahmen sie Einsatzkräfte der Kriminalpolizei fest. Auch ihr mutmaßlicher Komplize, der in einem Fluchtwagen am Ortseingang gewartet hatte, wurde gefasst. Beide sitzen nun in Untersuchungshaft.