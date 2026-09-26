Hoher Besucherandrang auf dem Oktoberfest

München (dpa/lby) - Bei strahlendem Sonnenschein gibt es auf dem Münchner Oktoberfest am späten Nachmittag einen starken Andrang. «Es sind gerade sehr viele Gäste auf der Wiesn, bitte kommen Sie zu einem späteren Zeitpunkt», bat die Stadt auf Deutsch und Englisch in den Sozialen Medien. Vorübergehend waren auch die Haupteingänge kurzzeitig geschlossen, wie eine Sprecherin sagte. Grund zur Beunruhigung bestehe allerdings nicht.

«Es ist das schöne Wetter, es ist der Samstag, es ist das mittlere Wochenende und es ist der Reservierungswechsel in den Zelten. Es ist alles gemeinsam», zählte die Sprecherin die Ursachen für die Situation auf.

Im Vorjahr war es am Samstag des mittleren Wochenendes am späten Nachmittag, wenn in den Festzelten die Tische neu vergeben werden, ebenfalls zu enormen Gedränge und kritischen Szenen gekommen. Der Zugang zur Theresienwiese wurde vorübergehend geschlossen, dennoch standen die Menschen in der Straße zwischen den Bierzelten dicht an dicht. Dies löste starke Kritik aus. In der Folge überarbeitete die Stadt ihr Sicherheitskonzept.