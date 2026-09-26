Klopps Plädoyer für Wirtz: «Ungünstige Konstellation»

Herzogenaurach (dpa) - Jürgen Klopp und Jonathan Tah haben sich als vehemente Fürsprecher des in England weiter kritisch beurteilten Fußball-Nationalspielers Florian Wirtz geäußert. «Ich finde es extrem, wie auf ihm rumgehackt wird», sagte Tah als früherer Club-Kollege bei Bayer Leverkusen über seinen Mitspieler in der Nationalmannschaft vor dem Länderspiel am Sonntag (20.45 Uhr/ARD) gegen Griechenland.

Bundestrainer Klopp wollte sich zu Wirtz befragt eigentlich nicht äußern, um jede weitere Schlagzeile gerade in England zu vermeiden. Dort wird der 23-Jährige seit mehr als einem Jahr bei Klopps Ex-Club FC Liverpool sehr unterschiedlich bewertet. Schließlich äußerte sich Klopp dann doch ausführlich zur Situation des Offensivspielers.

Unfalltod von Diogo Jota als Faktor

«Es war einfach eine sehr ungünstige Konstellation. Und alle, die Fußball lieben, sehen nach wie vor, was das für ein außergewöhnlicher Spieler ist», sagte Klopp. Das Problem für Wirtz in Liverpool sei nach seinem Wechsel im Sommer 2025 gewesen, dass er nach dem tragischen Unfalltod von Diogo Jota in ein verunsichertes Team gekommen sei. Bei vielen Profis habe durch den Tod des Kollegen der Fußball nicht die oberste Priorität gehabt.

Dadurch seien die Erwartungen an Wirtz noch höher gewesen. «Da kommst du als neuer Spieler und alle sehnen sich sofort danach, dass einer die Kohlen aus dem Feuer holt. Das ist eben unmöglich», sagte Klopp. Nun sei Wirtz auf «einem guten Weg», auch wenn «es den Leuten nie schnell genug geht».

Bei der Nationalmannschaft werde man Wirtz helfen. «Wir können nicht mehr tun als das, was wir jetzt hier tun werden, nämlich ihn in unsere Mannschaft einzubauen mit genügend Trainingszeit», sagte Klopp. Gegen Griechenland wird der 23-Jährige nach nur einer Übungseinheit nicht in der Startelf stehen. Das sei «das Falscheste», was man tun könne, sagte der Bundestrainer.

Wirtz war ursprünglich für den Kader in der zweiten Länderspielwoche vorgesehen gewesen. Nach dem Muskelfaserriss von Jamal Musiala beim Aufwärmen vor dem 1:1 gegen die Niederlande war er aber vorzeitig von Klopp am Freitag zum DFB-Team geholt worden.