Sonnige Tage in Bayern – ab Donnerstag kommt Regen

München (dpa/lby) - In Bayern hält das spätsommerliche Sonnenwetter mit Temperaturen bis zu 29 Grad vorerst an. Ab Donnerstag ziehen nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) jedoch von Westen her erste Schauer und Gewitter auf.

Nach Auflösung lokaler Frühnebelfelder scheint heute und am Mittwoch im ganzen Freistaat überwiegend die Sonne. Die Höchstwerte liegen meist zwischen 22 und 27 Grad, im Raum Unterfranken sind heute örtlich bis zu 29 Grad möglich. In den Nächten kühlt es bei überwiegend klarem Himmel auf 13 bis 3 Grad ab.

Am Donnerstag bleibt es im Osten noch länger heiter. Von Westen her ziehen jedoch Wolken auf, bevor am Spätnachmittag und Abend in Franken, Schwaben und an den Alpen Schauer und Gewitter einsetzen. Die Temperaturen erreichen 20 bis 25 Grad. In der Nacht zum Freitag breitet sich der Regen auf weite Teile Bayerns aus.