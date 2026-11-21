Nürnberg (dpa) - Ein defensiv zu sorgloser 1. FC Nürnberg hat durch eine überraschende Heimniederlage gegen Eintracht Braunschweig ganz wichtige Punkte im Aufstiegskampf der 2. Fußball-Bundesliga eingebüßt. Der «Club» verlor nach einer 1:0-Pausenführung mit 1:2, ist aber weiter Tabellenzweiter.

Julian Justvan brachte das Team von Trainer Miroslav Klose nach einem energischen Sololauf mit einem platzierten Flachschuss in Führung (10. Minute). Doch die Gäste schlugen nach der Pause zurück. Ein Eigentor von Javier Fernandez, dem der Ball nach einem von Torwart Jan Reichert stark gehaltenen Schuss von Robin Heußer unglücklich an den Kopf prallte, sorgte in der 61. Minute für das 1:1. Yann Sturm drehte die Partie dann komplett, als er im Nachschuss Reichert überwinden konnte (83.).

«Club» fehlt in der Offensive der Punch

Die Gastgeber schlugen sich mit zahlreichen Sorglosigkeiten wie beim Ballverlust von Verteidiger Stjopa Mkrtschjan vor dem 1:1 selbst. Dazu fehlte dem «Club» um den auffälligen Justvan in der Offensive der Punch.

William Böving verpasste vor 37.237 Zuschauern im Max-Morlock-Stadion das vorentscheidende 2:0, als er frei an Ron-Thorben Hoffmann scheiterte (47.). Braunschweigs Torwart hielt mehrfach hervorragend, auch bei einem Distanzschuss von Justvan (65.). Die Braunschweiger zeigten spielerisch eine gute Leistung. Zweimal jubelten sie schon vor der Pause, aber die Tore von Jan Urbich (5.) und Kevin Ehlers (16.) wurden wegen Abseits nicht anerkannt.