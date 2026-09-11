«Spitzenreiter»: Nürnberg feiert nach der Energieleistung

Nürnberg (dpa) - Minutenlang standen die glücklichen Nürnberger Fußball-Profis vor der Fankurve und ließen sich feiern. «Spitzenreiter, Spitzenreiter, hey, hey», hallte es durch das Max-Morlock-Stadion. Topstürmer Mohamed Ali Zoma hatte den «Club» zuvor gegen Hannover 96 zum verdienten Heimsieg und an die Spitze der 2. Fußball-Bundesliga geschossen.

Beim 2:1 (1:1) zum Auftakt des fünften Spieltags erzielte der 22 Jahre alte Angreifer in der 65. Minute den umjubelten Siegtreffer für das in der zweiten Hälfte energisch angreifende Team von Trainer Miroslav Klose. «Da habe ich die beste Halbzeit gesehen, seit ich hier bin», sagte Klose begeistert: «Da waren wir griffig. Ein Riesenkompliment für diese zweite Halbzeit.»

Seine Mannschaft war insgesamt griffiger und energischer. Julian Justvan sprach von «einer Energieleistung». Das fünfte Saisontor von Zoma war das Paradebeispiel. Der Turbo-Stürmer traf im Fallen vor 41.202 Zuschauern.

Das Spiel ging rasant los. Hannover patzte zweimal im Aufbau - und Julian Justvan nutzte seine zweite Chance, nachdem er beim ersten Abschluss an Torwart Leo Weinkauf gescheitert war. Die Nürnberger Profis hielten beim Jubel das Trikot ihres Kollegen Ioannis Masouras in die Höhe.

Nach Vereinsangaben fehlte Masouras wegen eines «Unwohlseins» in der Nacht vor dem Spiel im Kader. Er konnte aber im Stadion als Zuschauer schon wieder dabei sein. «Ioannis ist für uns ein sehr wichtiger Spieler in der Kabine. Es war ein Zeichen von uns an ihn», sagte Abwehrspieler Fynn Otto.

Justvans 1:0 kontert Gindorf vom Punkt

Hannover schlug sofort zurück. Eine Flanke von Marcel Hartel bekam FCN-Profi Javier Fernández an den ausgestreckten Arm. «Oh nein, scheiße» habe er in dem unglücklichen Moment gedacht, berichtete Fernandez. Hannovers Lars Gindorf traf vom Punkt. Nach dem turbulenten Beginn hatten beide Teams weiter gute Aktionen.

Mehr Abschlüsse verzeichnete der «Club» durch Stürmer Piet Scobel (15./36.) und Justvan (35.). Auf der Gegenseite touchierte Hartels Schuss die Latte (20.). Nach der Pause erhöhten die Gastgeber Tempo und Entschlossenheit. Es gab eine Vielzahl an gefährlichen Abschlüssen - und die Belohnung durch Zoma.