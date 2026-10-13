Straubing Tigers holen Torwart nach Verletzungsausfall

Straubing (dpa/lby) - Die Straubing Tigers haben auf den verletzungsbedingten Ausfall von Florian Bugl reagiert. Die Niederbayern verpflichteten Mirko Pantkowski, wie der Club aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) mitteilte.

«Mit Mirko gewinnen wir einen erfahrenen Torhüter, der die DEL bestens kennt und sich schnell in unser Team integrieren kann. Aufgrund der aktuellen personellen Situation war es uns wichtig, kurzfristig zusätzliche Sicherheit auf dieser Position zu schaffen», wurde der sportliche Leiter Jason Dunham zitiert.

Der 28 Jahre alte Deutsche stand zuletzt bei den Löwen Frankfurt unter Vertrag. Davor war der gebürtige Kasseler unter anderem für die Adler Mannheim, die Düsseldorfer EG und die Kölner Haie aktiv.

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