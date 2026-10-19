Streifenwagen kollidiert beim Überholen mit Auto

Eußenheim (dpa/lby) - Bei einem Zusammenstoß zwischen einem Streifenwagen und einem Auto sind in Unterfranken drei Menschen leicht verletzt worden. Nach Polizeiangaben wollte eine 28 Jahre alte Polizistin am Sonntagvormittag in Eußenheim (Landkreis Main-Spessart) ein Auto überholen, um einen davor fahrenden Wagen zu kontrollieren.

Die 54 Jahre alte Autofahrerin wollte wohl gleichzeitig nach links abbiegen, die Fahrzeuge kollidierten. Die 54-Jährige, die Beamtin und ihr Beifahrer kamen mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus. Der Schaden liegt bei mehreren Zehntausend Euro. Die Polizei ermittelte zum genauen Unfallhergang.