Die geplante Stromsteuersenkung sorgt für Entlastung bei vielen Haushalten in Bayern – auch wenn die Strompreise zum Jahreswechsel steigen. Mehrere Stadtwerke, darunter Landshut, Deggendorf, Nürnberg, München, Ingolstadt und Augsburg, haben angekündigt, die Steuersenkung an ihre Kunden weiterzugeben, sobald das Gesetz beschlossen ist.

Stadtwerke Landshut und Deggendorf: Preiserhöhung und Entlastung

Die Stadtwerke Landshut und Deggendorf erhöhen zum 1. Januar 2027 ihre Strom- und Erdgaspreise. Grund dafür sind gestiegene Kosten auf dem Energiemarkt, höhere Netzentgelte und gesetzliche Umlagen. Die Stromsteuer für private Haushalte soll von 2,05 Cent auf 0,1 Cent je Kilowattstunde sinken. Für einen Drei-Personen-Haushalt in Landshut bedeutet das trotz höherer Preise eine Entlastung von rund 65 Euro im Jahr. Die Anpassung erfolgt automatisch – Kundinnen und Kunden müssen nichts tun.

Weitere Stadtwerke in Bayern: Umsetzung der Steuersenkung

Auch die Stadtwerke in Nürnberg, München, Ingolstadt und Augsburg geben die geplante Stromsteuersenkung weiter. Die Entlastung wird im Rahmen der Jahresabrechnung berücksichtigt. In München können Kundinnen und Kunden ihren Abschlag im Kundenportal selbst anpassen. In Deggendorf entspricht die Entlastung bei einem Verbrauch von 3.500 Kilowattstunden rund 81 Euro jährlich.

Hintergrund der Preisanpassungen