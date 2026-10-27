Tempo 225 auf Bundesstraße - Polizei ermittelt wegen Rennens

Bodenwöhr (dpa/lby) - Ein 22-Jähriger ist mit rund 225 Kilometer pro Stunde auf der Bundesstraße 85 bei Bodenwöhr (Landkreis Schwandorf) unterwegs gewesen. Erlaubt waren dort 100 Kilometer pro Stunde, teilte die Polizei mit. Nach Abzug einer Messtoleranz sei er immer noch 118 Kilometer pro Stunde zu schnell unterwegs gewesen.

Die Staatsanwaltschaft habe nun eine Ermittlung wegen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens eingeleitet. Der Bußgeldkatalog sehe ein Mindestbußgeld von 700 Euro, zwei Punkten in Flensburg und ein dreimonatiges Fahrverbot vor. Den Führerschein des 22 Jahre alten Mannes habe man nicht sicherstellen können, da er diesen nicht dabeigehabt habe.