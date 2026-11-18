Ellwangen (dpa) - Die wegen schweren sexuellen Missbrauchs ihrer Tochter verurteilten Eltern aus Rot am See (Kreis Schwäbisch Hall) sind gegen ihre Haftstrafen vorgegangen. Beide hätten Revision eingelegt, teilte ein Sprecher des Landgerichts Ellwangen mit. Das Urteil vom vergangenen Mittwoch ist damit noch nicht rechtskräftig. Ob das Urteil Bestand hat, muss nun der Bundesgerichtshof entscheiden.

Das Landgericht hatte den 45-jährigen Vater zu elf Jahren und sechs Monaten Gefängnis verurteilt, die 41-jährige Mutter zu neun Jahre und sechs Monaten Haft. Die Eltern sollen ihre damals elfjährige Tochter über einen längeren Zeitraum wiederholt sexuell missbraucht haben. Zudem sollen sie das Mädchen einem Bekannten überlassen haben, der sie ebenfalls mehrmals sexuell missbraucht haben soll. Der 54-Jährige ist nach Angaben des Gerichts auf der Flucht und wird international gesucht.

Das Verfahren fand zum Schutz der inzwischen 13-Jährigen weitgehend unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Bekanntgeworden war der Fall, nachdem sich das Mädchen einer Lehrerin anvertraut hatte. Diese schaltete das Jugendamt ein.

Die Kammer hatte die Eltern wegen schweren sexuellen Missbrauchs und Vergewaltigung der eigenen Tochter verurteilt. Der Vorsitzende Richter hatte die Aussagen des Mädchens als glaubhaft bewertet. Die Eltern hatten vor Gericht geschwiegen, die Verteidigung hatte Freisprüche gefordert.

Auch die Staatsanwaltschaft kann noch Revision einlegen. Die Frist dafür läuft nach Angaben des Gerichtssprechers noch.