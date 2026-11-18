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Trauerfeier für Hubert Aiwanger in Rottenburg an der Laaber/Inkofen: Ablauf, Anreise, Parken und wichtige Hinweise für Trauergäste – das müsst ihr wissen
Am 21. November 2026 nehmen viele Menschen in Rottenburg an der Laaber Abschied von Hubert Aiwanger. Damit ihr gut zur Trauerfeier anreisen und euch vor Ort orientieren könnt, haben wir die wichtigsten Infos zu Ablauf, Anreise, Parken und Shuttlebusse für euch zusammengestellt. Alle Details lest ihr im Artikel.
Am 21. November 2026 findet in Inkofen die Trauerfeier für Hubert Aiwanger statt. Viele Trauergäste werden erwartet. Damit die An- und Abreise reibungslos verläuft, gibt es wichtige Hinweise zu Ablauf, Anreise, Parken und Shuttlebusse.
Ablauf der Trauerfeier
- Ab ca. 7:00 Uhr: Straßensperrungen rund um Inkofen
- Ab ca. 8:30 Uhr: Kostenlose Shuttlebusse vom Volksfestplatz Rottenburg nach Inkofen, laufend bis in den Nachmittag
- 11:00 Uhr: Trauerfeier in der Pfarrkirche Mariä Lichtmess mit Übertragung nach draußen
- Anschließend: Beisetzung auf dem Friedhof und persönlicher Abschied am Grab
- Nach der Feier: Shuttlebusse bringen alle Gäste zurück, Straßensperrungen bleiben bis mindestens zwei Stunden nach Ende der Trauerfeier bestehen
Anreise und Parken
- Parken ist am Volksfestplatz in Rottenburg möglich (Navi: Georg-Pöschl-Straße, 84056 Rottenburg)
- Bitte gebt nicht die Pfarrkirche Inkofen ins Navi ein
- Auch Reisebusse nutzen den Volksfestplatz und werden vor Ort eingewiesen
Shuttlebusse
Ab 8:30 Uhr pendeln kostenlose Shuttlebusse zwischen dem Parkplatz in Rottenburg und Inkofen. Die Busse fahren flexibel bis alle Trauergäste zurückgebracht sind
Vor Ort in Inkofen
- Die Trauerfeier wird für alle Gäste nach draußen übertragen (Videoleinwand und Lautsprecher)
- Nach der Trauerfeier kann sich jeder persönlich am Grab verabschieden
- Es gibt keine Verpflegung oder Getränkeverkauf, Toiletten sind vorhanden
- Die BRK-Bereitschaft ist vor Ort im Einsatz
- Barrierefreiheit: Außerhalb der Kirche gibt es keine Sitzplätze, eigene Sitzgelegenheiten dürfen mitgebracht werden
Platz in der Kirche und am Friedhof
- Die Kirche ist für Angehörige, örtliche Vereine und den Chor reserviert.
- Fahnenabordnungen aus Inkofen finden nach Möglichkeit Platz in der Kirche, alle weiteren bilden ein Spalier am Friedhof
- Während der Trauerfeier ist der Friedhof den Mitwirkenden vorbehalten, alle anderen Gäste finden draußen Platz
Anmeldung zur Trauerfeier
- Wer teilnehmen möchte, wird gebeten, eine kurze Mail mit Herkunft, Personenzahl und Fahrzeugart an trauerfeier@hubert-aiwanger.de zu senden
- Alternativ ist eine Anmeldung telefonisch unter 08781-4739659 möglich (bitte auf den Anrufbeantworter sprechen)
- Die Anmeldung dient der Planung, eine Bestätigung erfolgt nicht
Wichtige Hinweise zu Straßensperrungen
- Rund um Inkofen sind alle Zufahrten und Seitenstraßen ab ca. 7:00 Uhr gesperrt
- Die Sperrungen betreffen u.a. die Kreisstraße von Türkenfeld über Inkofen nach Hebramsdorf sowie die Verbindung Inkofen–Rottenburg
- Die Zufahrt in medizinischen Notfällen bleibt möglich
Sterbebilder, Kränze und Spenden
Sterbebilder werden am Tag der Beerdigung ausgegeben und liegen später in der Pfarrkirche aus. Von Beileidsbezeigungen bittet die Familie, Abstand zu nehmen. Hubert würde sich wünschen, so die Familie in der Traueranzeige, statt Kranz- und Blumenspenden in Eurer Gemeinschaft den Hut kreisen zu lassen.