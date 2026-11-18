Am 21. November 2026 findet in Inkofen die Trauerfeier für Hubert Aiwanger statt. Viele Trauergäste werden erwartet. Damit die An- und Abreise reibungslos verläuft, gibt es wichtige Hinweise zu Ablauf, Anreise, Parken und Shuttlebusse.

Ablauf der Trauerfeier

Ab ca. 7:00 Uhr: Straßensperrungen rund um Inkofen Ab ca. 8:30 Uhr: Kostenlose Shuttlebusse vom Volksfestplatz Rottenburg nach Inkofen, laufend bis in den Nachmittag 11:00 Uhr: Trauerfeier in der Pfarrkirche Mariä Lichtmess mit Übertragung nach draußen Anschließend: Beisetzung auf dem Friedhof und persönlicher Abschied am Grab Nach der Feier: Shuttlebusse bringen alle Gäste zurück, Straßensperrungen bleiben bis mindestens zwei Stunden nach Ende der Trauerfeier bestehen

Anreise und Parken

Parken ist am Volksfestplatz in Rottenburg möglich (Navi: Georg-Pöschl-Straße, 84056 Rottenburg) Bitte gebt nicht die Pfarrkirche Inkofen ins Navi ein Auch Reisebusse nutzen den Volksfestplatz und werden vor Ort eingewiesen

Shuttlebusse



Ab 8:30 Uhr pendeln kostenlose Shuttlebusse zwischen dem Parkplatz in Rottenburg und Inkofen. Die Busse fahren flexibel bis alle Trauergäste zurückgebracht sind

Vor Ort in Inkofen

Die Trauerfeier wird für alle Gäste nach draußen übertragen (Videoleinwand und Lautsprecher) Nach der Trauerfeier kann sich jeder persönlich am Grab verabschieden Es gibt keine Verpflegung oder Getränkeverkauf, Toiletten sind vorhanden Die BRK-Bereitschaft ist vor Ort im Einsatz Barrierefreiheit: Außerhalb der Kirche gibt es keine Sitzplätze, eigene Sitzgelegenheiten dürfen mitgebracht werden

Platz in der Kirche und am Friedhof

Die Kirche ist für Angehörige, örtliche Vereine und den Chor reserviert. Fahnenabordnungen aus Inkofen finden nach Möglichkeit Platz in der Kirche, alle weiteren bilden ein Spalier am Friedhof Während der Trauerfeier ist der Friedhof den Mitwirkenden vorbehalten, alle anderen Gäste finden draußen Platz

Anmeldung zur Trauerfeier

Wer teilnehmen möchte, wird gebeten, eine kurze Mail mit Herkunft, Personenzahl und Fahrzeugart an trauerfeier@hubert-aiwanger.de zu senden Alternativ ist eine Anmeldung telefonisch unter 08781-4739659 möglich (bitte auf den Anrufbeantworter sprechen) Die Anmeldung dient der Planung, eine Bestätigung erfolgt nicht

Wichtige Hinweise zu Straßensperrungen

Rund um Inkofen sind alle Zufahrten und Seitenstraßen ab ca. 7:00 Uhr gesperrt Die Sperrungen betreffen u.a. die Kreisstraße von Türkenfeld über Inkofen nach Hebramsdorf sowie die Verbindung Inkofen–Rottenburg Die Zufahrt in medizinischen Notfällen bleibt möglich

Sterbebilder, Kränze und Spenden