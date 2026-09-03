Trikot-Überraschung zum Länderspielstart von Klopp

Herzogenaurach (dpa) - Der Neuanfang der deutschen Nationalmannschaft unter Bundestrainer Jürgen Klopp wird beim Deutschen Fußball-Bund auch einen Abschied einleiten. Das Team um Kapitän Joshua Kimmich läuft am 24. September beim Klopp-Debüt in Amsterdam gegen die Niederlande in einem ganz speziellen Trikot des langjährigen DFB-Ausrüsters Adidas auf.

«Es wird ein neues Trikot geben, ein Abschiedstrikot, welches dann zur Nations League herauskommt», verriet Adidas-Chef Björn Gulden (61) im Podcast «Spielmacher» von 360 Media. Wie es aussieht, ist noch nicht bekannt.

Der Sportartikel-Hersteller aus Herzogenaurach wird 2027 nach mehr als einem Dreiviertel-Jahrhundert als DFB-Ausrüster vom US-Giganten Nike abgelöst. Der Adidas-Konkurrent soll jährlich bis zu 100 Millionen Euro an den DFB bezahlen. Der Vertrag läuft bis 2034.

Klopp ist auch selbst seit Jahren als Werbepartner mit Adidas verbunden. Sein Vertrag mit dem Unternehmen läuft ebenfalls zum Jahresende aus. Bei der Weltmeisterschaft in den USA war der neue Bundestrainer noch in New York für den deutschen DAX-Konzern werbewirksam im Einsatz. Ex-Profi Gulden ist ein Klopp-Fan.

Gulden traut Klopp viel zu

«Ich kenne ihn schon lange. Ich war ja auch im Aufsichtsrat von Dortmund, als er dort war», sagt Gulden in dem Podcast. Für ihn ist der Nachfolger von Julian Nagelsmann «ein überragender Trainer, ein überragender Typ». Er glaubt daran, dass Klopp die Nationalelf wieder beflügeln wird - im letzten Adidas-Trikot.

Vor den gleich vier Nations-League-Partien gegen die Niederlande, in Augsburg gegen Griechenland (27. September), in München gegen Serbien (1. Oktober) und zum Abschluss am 4. Oktober in Thessaloniki gegen zum Start unter Klopp wird sich der DFB-Kader auch noch einmal im Adidas-Homeground in Franken vorbereiten.