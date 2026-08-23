Überladenes Auto mit sechs ungesicherten Kindern gestoppt

Ruhstorf a.d.Rott (dpa/lby) - Sechs Kinder haben ohne jegliche Sicherung in einem Auto in Niederbayern gesessen, teils im Kofferraum und im Fußraum. Bei einer Grenzkontrolle auf der Autobahn 3 nahe Ruhstorf an der Rott im Landkreis Passau fiel der Bundespolizei ein 20-jähriger Autofahrer auf, der zehn Menschen in einem Fahrzeug transportierte. Das teilte die Polizei mit.

Demnach waren jedoch nur fünf Sitzplätze vorhanden. Die Zulassung des Wagens sei außerdem abgelaufen gewesen. Gegen den Fahrer wurde ein Bußgeldverfahren eingeleitet und ihm wurde die Weiterfahrt untersagt. Das Bußgeld im dreistelligen Bereich behielt die Polizei noch vor Ort ein.