Undav als Kapitän bestätigt - Hoeneß: Steht für den Erfolg

Stuttgart (dpa) - Der Aufstieg von Nationalstürmer Deniz Undav zum Kapitän des VfB Stuttgart ist offiziell. Trainer Sebastian Hoeneß bestätigte vor dem Eröffnungsspiel der Fußball-Bundesliga am Freitag (20.30 Uhr/Sat.1 und Sky) beim FC Bayern München, dass Undav den bisherigen Kapitän Atakan Karazor ablösen werde.

Über Undavs Standing in der Mannschaft und der Region müsse man nicht sprechen, sagte Hoeneß. «Ich glaube, da gibt es keine zwei Meinungen, dass er dort ja auch für den Erfolg steht des VfB, für den Aufschwung. Deswegen ist es für mich eine logische Entscheidung.» Er sei mit ihm schon in den vergangenen Jahren «sehr eng» im Austausch gewesen.

Sky hatte bereits am Montag berichtet, dass die Entscheidung für Undav ausgefallen sei. Der Nationalstürmer war schon in der vergangenen Saison Vizekapitän. Er hatte die Schwaben am vergangenen Wochenende auch im DFB-Pokal bei Hansa Rostock (4:0) angeführt, als Karazor auf der Bank saß.

Hoeneß: Wie Karazor in Erinnerung bleiben wird

Karazor, der seit 2019 das VfB-Trikot trägt, war im Sommer 2024 als Nachfolger des damals zu Borussia Dortmund gewechselten Waldemar Anton zum Kapitän geworden. Seinen Stammplatz droht der defensive Mittelfeldspieler immer mehr zu verlieren, da Neuzugang Grischa Prömel als Konkurrent hinzugekommen ist und bisher überzeugte.

Karazor sei «ein absolut würdiger VfB-Kapitän» in den vergangenen beiden Jahren gewesen, sagte Hoeneß. «Er wird immer in Erinnerung bleiben als derjenige, der den Pokal in die Luft gestreckt hat.» 2025 feierten die Schwaben den Sieg im DFB-Pokal nach einem Finalerfolg über Arminia Bielefeld.