Unfall trotz Ausweichmanöver - Vier Verletzte

Forchheim (dpa/lby) - Trotz eines Ausweichmanövers ist es in Oberfranken zu einem Unfall mit vier Verletzten gekommen. Ein 60-Jähriger wurde schwer verletzt, die anderen drei Menschen leicht, wie die Polizei mitteilte. Am Samstagsabend habe ein Fußgänger eine Straße in Forchheim überquert.

Den Angaben nach musste eine 61-jährige Autofahrerin daraufhin voll bremsen, um einen Zusammenprall zu verhindern. Der 60-Jährige in dem Auto dahinter habe zu wenig Abstand gehalten und habe versucht, dem Fahrzeug auszuweichen. Dennoch touchierte er das Heck und streifte auch den Fußgänger. Sein Auto überschlug sich. Der Fahrer kam leicht verletzt in ein Krankenhaus. Der Fußgänger, die 61-jährige Fahrerin sowie ihre Beifahrerin erlitten leichte Verletzungen.