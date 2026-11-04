Voigt über Aigner: «Sie hat das Zeug zur Bundespräsidentin»

Erfurt (dpa) - Thüringens Ministerpräsident Mario Voigt hat sich über eine mögliche Kandidatur von Ilse Aigner (CSU) als Bundespräsidentin positiv geäußert. «Ich finde sie gut», sagte der CDU-Politiker dem «Stern». «Aus der Erfahrung und auch aus der über 20-jährigen Zusammenarbeit weiß ich, dass sie so tickt wie jemand, den Deutschland jetzt gerade braucht. Sie hat das Zeug zur Bundespräsidentin.»

Vogt ist damit der erste CDU-Regierungschef, der sich so klar für Aigner ausspricht. Parteichef Friedrich Merz (CDU) legte bereits fest, dass als Unionskandidatin eine Frau das höchste Amt in Deutschland übernehmen soll. Einen konkreten Namen nannte er bisher aber nicht. Eine Entscheidung wird für Anfang kommender Woche erwartet, wenn sich CDU-Präsidium und -Vorstand mit der Frage beschäftigen. Über die Nachfolge von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier wird am 30. Januar 2027 durch die Bundesversammlung entschieden.

Aigner sei eine Frau, die das Land verbinden könne, sagte Vogt. Die Präsidentin des Bayerischen Landtags sei «nah dran» und habe sich selbst hochgearbeitet. «Ich glaube, das ist eine Erzählung, die kann es ganz gut gebrauchen im Land.»