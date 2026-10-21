Vom Fahrrad bis zur Schokolade - Anklage nach Einbrüchen

Selb/Schönwald (dpa/lby) - Fahrräder, Werkzeug, Kleidung, Porzellan, Alkohol und Schokolade: Polizei und Staatsanwaltschaft haben in Oberfranken Tatverdächtige ermittelt, die für mehr als 60 Einbrüche und Diebstähle verantwortlich sein sollen. Dabei sollen sie Gegenstände im Wert von mehr als 50.000 Euro an sich genommen haben. Die Staatsanwaltschaft Hof erhob inzwischen Anklage gegen sechs Verdächtige. Fünf sitzen in Untersuchungshaft.

Anfang Mai nahm eine Streife nach einem Einbruch in Selb (Landkreis Wunsiedel im Fichtelgebirge) drei Verdächtige direkt am Tatort fest, wie Polizei und Staatsanwaltschaft gemeinsam mitteilten. Am gleichen Tag gingen der Polizei unweit des ersten Einbruchsorts zwei weitere Männer ins Netz: Sie holten den Angaben zufolge Diebesgut ab, das mutmaßlich aus Einbrüchen der vorigen Nacht stammte.

Sachschaden bei den Taten

Aus anfangs 14 möglichen Einbrüchen, die man den Männern zur Last gelegt hatte, seien im Laufe der Ermittlungen mehr als 60 geworden. Die Verdächtigen hätten sich auf Kellerabteile, Garagen, Container und Vereinsheime konzentriert, die sie teils gewaltsam geöffnet hätten. So sei zwischen Dezember 2025 und Mai ein Schaden von rund 15.000 Euro entstanden.

Im Laufe der Ermittlungen sei ein weiterer Tatverdächtiger ausfindig gemacht worden, hieß es weiter. Die sechs Männer stünden im Verdacht, «als Bande in wechselnder Zusammensetzung» regelmäßig Einbrüche und Diebstähle begangen zu haben.