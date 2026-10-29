Vor Klassiker: Matthäus lobt Dortmunder Kovac

München (dpa) - Lothar Matthäus hat dem Dortmunder Trainer Niko Kovac vor dem Klassiker gegen den FC Bayern München ein Riesenlob ausgesprochen. «Niko Kovac ist für mich der richtige Trainer für Dortmund», sagte der Experte des TV-Senders Sky vor dem Kracher in der Bundesliga am Samstag (18.30 Uhr/Sky) in der Allianz Arena und lobte die starke Defensive der Dortmunder. «Das ist auch mal ein Lob wert.»

Für Matthäus steht fest: «Dortmund spielt so, dass sie Erfolg haben.» Kovac habe eben nicht solche Superstars wie etwa der FC Bayern zur Verfügung. Er achte daher auf eine «kontrollierte Offensive und stabile Defensive». Deshalb lässt Matthäus auch die Kritik an Kovac und einer als zu verhalten kritisierten Spielweise nicht gelten.

In der Tabelle sind die Münchner und der BVB punktgleich. Der FC Bayern ist nur wegen der besseren Tordifferenz Spitzenreiter. Im deutschen Clásico ist für Matthäus aber schon naturgemäß sein früherer Verein der Favorit. «Zuhause ist Bayern nicht nur favorisiert, sondern groß favorisiert», meinte der Rekordnationalspieler, der Harry Kane und Michael Olise in der Münchner Offensive hervorhob. Für den 65-Jährigen steht mit Blick auf die Dominanz des deutschen Rekordmeisters ohnehin fest: «Bayern München ist meilenweit entfernt.»