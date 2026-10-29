1860 will Revanche gegen Buchbach: «Ganz andere Abläufe»

München (dpa/lby) - Knapp zwei Monate nach dem frühen Aus im Landespokal fühlt sich der TSV 1860 München gerüstet für eine Revanche gegen den TSV Buchbach. Vor dem Topspiel in der Fußball-Regionalliga zwischen den viertplatzierten «Löwen» und den zweitplatzierten Buchbachern sagte TSV-Coach Alper Kayabunar: «Wir gehen selbstbewusst in das Spiel, haben uns weiterentwickelt und ganz andere Abläufe drin, die wir im Pokal noch nicht hatten.»

Anfang September hatten die Sechziger im heimischen Stadion an der Grünwalder Straße mit 1:3 verloren. Mit einem Erfolg am Freitagabend (19.00 Uhr/BR) können die Münchner (27 Punkte) in der Tabelle an Buchbach (29) vorbeiziehen und den Druck auf Spitzenreiter FC Memmingen (33) erhöhen.

Nach dem bitteren Heim-K.o. jüngst im Derby gegen die Bayern-Amateure (2:4) holten sich die «Löwen» zuletzt beim 2:0 in Eichstätt wieder Schwung. «Sehr wichtig» sei dieser Erfolg gewesen, räumte Kayabunar ein. Buchbach war famos in die Saison gestartet und nach elf Spieltagen mit großem Vorsprung Erster - zuletzt aber blieb das Team sechs Partien lang ohne Sieg.