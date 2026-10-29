FC Augsburg will gegen Freiburg «ganzen Kontext» ausblenden

Augsburg (dpa) - Der FC Augsburg will sein Heimspiel in der Fußball-Bundesliga gegen den SC Freiburg nicht als wegweisend betrachten. «Ich tue mich da hart, das in einen großen Kontext einzuordnen. Deshalb versuche ich, das zu vermeiden. Ich schaue isoliert auf das Spiel», sagte Trainer Manuel Baum vor dem Duell am Samstag (15.30 Uhr/Sky) gegen den Tabellendritten aus dem Breisgau.

Es gehe um drei Punkte, und dass man sie zu Hause behalte. «Was danach ist, ist mir relativ wurst. Diesen ganzen Kontext versuchen wir auszublenden», äußerte Baum nach fünf Bundesligaspielen nacheinander ohne Sieg. Immerhin sammelten die Augsburger, die in der Tabelle Neunter sind, am Dienstag Selbstvertrauen, als sie dank eines 4:2 beim Drittligisten SG Sonnenhof Großaspach ins Achtelfinale des DFB-Pokals einzogen.

Freiburg ist für Baum eine Spitzenmannschaft. Er zählt sie «zurecht zu den Top 6 in der Bundesliga». Es sei «beeindruckend, wie sie ihr Spiel spielen.» Die Freiburger würden «mit brutal viel Intensität», aber auch hoher individueller Qualität auftreten, warnte der Augsburger Coach.