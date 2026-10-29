Hausexplosion in Regensburg: Leiche geborgen

Regensburg (dpa/lby) - Einen Tag nach der gewaltigen Explosion in einem Regensburger Wohnhaus haben Einsatzkräfte eine Leiche geborgen. Wie ein Polizeisprecher bestätigte, wurde ein toter Mann in den Trümmern gefunden. Zuvor hatten mehrere Medien berichtet. Die Ermittler gehen davon aus, dass sich noch eine zweite Person in den Trümmern befindet. Nach ihr wird weiter gesucht.

Ob es sich bei dem gefundenen Toten um einen der Vermissten handelt, ist noch unklar. Die Identität müsse wahrscheinlich durch eine Obduktion geklärt werden, führte der Sprecher aus.

Nachdem am Morgen die Sicherungsmaßnahmen durch das Technische Hilfswerk gegen einen Einsturz beendet worden waren, konnten die Einsatzkräfte das Haus betreten. Den Leichnam fanden die Einsatzkräfte am Mittag beim Wegräumen von Schutt mit einem Bagger im Inneren des Gebäudes.

Zudem wurden Ermittlungen zur Brand- beziehungsweise Explosionsursache aufgenommen. Beides ist noch unklar, es steht aber eine Gasexplosion im Raum.

War es ein Unfall oder Absicht?

Die Explosion in den frühen Morgenstunden des Mittwochs zerstörte einen großen Teil des Mehrfamilienhauses. Vier Menschen kamen ins Krankenhaus, einer davon mit schwereren Verletzungen. Ein Polizist erlitt zudem eine Rauchvergiftung. Ob es sich um einen Unfall handelte oder die Explosion absichtlich herbeigeführt wurde, ist noch nicht geklärt.

Die Bereitschaftspolizei sicherte zusammen mit Spezialisten des Bayerischen Landeskriminalamtes Spuren, die nun ausgewertet werden müssen. Zur Schadenshöhe machten die Behörden zunächst keine Angaben. Er dürfte aber hoch ausfallen. Der direkt betroffene Gebäudeteil müsse «auf jeden Fall komplett abgerissen werden», sagte ein Polizeisprecher.

Gebäudekomplex für Bewohner gesperrt

Einige Bewohner des Gebäudekomplexes konnten bereits am Mittwoch kurz in ihre Wohnungen, um das Notwendigste für die Nacht zu holen. Das Wohnhaus, in dem es zur Explosion kam, ist Teil eines vierstöckigen Reihengebäudes, das komplett gesperrt wurde. Die meisten Bewohner seien «bei Freunden, Hotels oder dergleichen untergekommen», sagte ein Polizeisprecher.