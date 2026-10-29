Nach Fund von Leiche: Zweite Person auch in Haus vermutet

Regensburg (dpa/lby) - Nach der Explosion in einem Regensburger Wohnhaus und dem Fund einer Leiche geht die Polizei davon aus, dass auch der zweite vermisste Mensch noch in dem Haus ist. Nach der Person werde weiter gesucht, sagte ein Polizeisprecher. Er rechnet damit, dass der Einsatz noch bis in den morgigen Tag dauern wird.

Beim Abtragen von Schutt mit einem Bagger hatten Einsatzkräfte den Leichnam eines Mannes zwischen den Trümmern gefunden. Ob es sich bei dem Toten um einen der Vermissten handelt, ist unklar. Die Identität müsse wahrscheinlich durch eine Obduktion geklärt werden, führte der Sprecher aus. Zuvor hatte noch die Hoffnung bestanden, dass die beiden Vermissten nicht zu Hause sind.

Am frühen Mittwochmorgen hatte es in dem Regensburger Wohnhaus eine heftige Explosion gegeben. Durch die Wucht der Detonation waren große Teile des Hauses zerstört worden. Vier Menschen kamen ins Krankenhaus, einer davon mit schwereren Verletzungen. Was zu der Explosion geführt hat, ist unklar. Die Polizei ermittelt.