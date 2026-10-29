Auto mit Pferdeanhänger fährt auf Lastwagen auf

Aurach (dpa/lby) - Ein Auto mit Pferdeanhänger ist auf der Autobahn 6 zwischen Feuchtwangen und Aurach (Landkreis Ansbach) auf einen Lastwagen aufgefahren. Wie die Polizei mitteilte, kam es in einem Baustellenbereich zu dem Unfall. Es sei niemand verletzt worden, auch die beiden Pferde im Anhänger nicht.

Der Fahrer des Autos war laut Polizei kurzzeitig eingeklemmt gewesen, weshalb es zu einem größeren Einsatz kam. Auch ein Rettungshubschrauber sei gelandet. Aufgrund der Baustelle und der Größe der beteiligten Fahrzeuge war es schwer, zum Unfallort zu kommen und die Fahrbahn freizumachen, hieß es weiter.

Zur Schadenshöhe ist laut Polizei zunächst nichts bekannt.