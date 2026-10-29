Weltkriegsbombe in Regensburg - Entschärfung am Abend

Regensburg (dpa/lby) - In Regensburg ist am Nachmittag eine amerikanische 112,5-Kilogramm-Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden. Die Bombe sollte noch am Abend entschärft werden, teilte die Stadtverwaltung mit. Dazu müssen im Stadtteil Burgweinting, direkt südlich der Autobahn 3, Menschen in einem Radius von 400 Metern vorübergehend ihre Häuser und Wohnungen verlassen.

Betroffen seien gut 600 Menschen, sagte eine Sprecherin. In einer Schule wurde eine Betreuungsstelle eingerichtet. Es gibt Straßensperrungen, eine Sperrung der Autobahn sei aber nicht nötig. Es bestehe aktuell keine Gefahr für die Bevölkerung, der Fundort sei abgesichert.