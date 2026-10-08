Wetterumschwung in Bayern: Herbst bringt Regen und Kälte

München (dpa/lby) - Nach einem letzten sommerlichen Tag am gestrigen Mittwoch steht Bayern ein deutlicher Wetterumschwung bevor. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) wird es nun sehr herbstlich. Es werde am heutigen Donnerstag stark bewölkt oder bedeckt sein und verbreitet Regen geben, teilweise auch mit Gewittern.

In den meisten Gebieten erwarten die Meteorologen Temperaturen von 15 bis 20 Grad höchstens. In den Bergen wird es deutlich frischer, dort sinkt das Thermometer teils in den einstelligen Bereich. Bis zum Abend soll die Schneefallgrenze auf etwa 1.500 Meter sinken, in den höheren Lagen kann es auch stürmisch werden.

Am Freitag soll es dann erneut ungemütlich werden, die Tageshöchsttemperaturen sollen dann noch einmal um etwa fünf Grad niedriger liegen im Vergleich zum Vortag. Tagsüber soll es dann zwar auch einmal trocken bleiben, aber am Nachmittag und Abend werden in weiten Teilen des Freistaats erneut Niederschläge erwartet. Auch am Samstag soll es viele Wolken und verbreitet Regen geben.