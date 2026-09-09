Windrad-Bauteile in München mit Protest-Sprüchen besprüht

München (dpa/lby) - Unbekannte sollen auf einer Baustelle im Forstenrieder Park bei München mehrere große Windrad-Bauteile mit politischen Schriftzügen besprüht haben. Ein Zusammenhang mit der derzeitigen Welle an Sabotageangriffen in ganz Deutschland werde derzeit überprüft, sagte ein Sprecher der Polizei. Weitere Angaben wollten die Beamten dazu vorerst nicht machen.

Mehrere auf dem Boden liegende Betonelemente sollen in der Nacht zum Montag demnach mit Farbe besprüht worden sein. Nach Angaben des Sprechers standen auf den Bauteilen unter anderem Schriftzüge wie «Windradmafia stoppen», «Fake News Schöbel» und «Euer Raubbau kotzt uns an». Die Täter sollen damit laut Polizei die Zerstörung der Natur durch den Bau der Windräder kritisiert haben.

Der Schaden liegt im mittleren sechsstelligen Bereich, hieß es. Es könne nicht ausgeschlossen werden, dass die Bauteile komplett ausgetauscht werden müssen. Die Polizei sucht nach Zeugen.