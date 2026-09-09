TSV 1860 München setzt bis 2028 auf drei Talente

München (dpa/lby) - Der TSV 1860 München hat die Verträge von drei Talenten verlängert. Stürmer Arian Calderon (18), Offensivspieler Emre Erdogan (19) und Außenverteidiger Lance Fiedler (19) bleiben den «Löwen» mindestens bis zum Sommer 2028 erhalten. Dies teilte der Fußball-Viertligist mit.

«Wir freuen uns, dass wir mit Arian, Emre und Lance drei unserer jungen Spieler an den TSV 1860 München binden konnten. Alle drei haben in den vergangenen Monaten eine sehr gute Entwicklung genommen und gezeigt, dass sie ihre Chance nutzen wollen», sagte der Geschäftsführer der Münchner Spielbetriebs-GmbH, Thomas Probst.