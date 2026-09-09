Betrunkene Fahrerin kracht in Gegenverkehr - vier Verletzte

Markt Indersdorf (dpa/lby) - Bei einem Unfall mit einer mutmaßlich betrunkenen Autofahrerin sind in Markt Indersdorf (Landkreis Dachau) mehrere Menschen teils schwer verletzt worden. Die Frau soll in den Gegenverkehr geraten sein, wie die Polizei mitteilte.

Die 44 Jahre alte Autofahrerin verlor am Dienstag ersten Erkenntnissen zufolge die Kontrolle über ihr Auto und fuhr auf die Gegenfahrbahn. Dort prallte sie mit ihrem Wagen in das Auto eines 73-Jährigen. Der Mann versuchte auszuweichen, wurde aber durch die Wucht des Aufpralls mit seinem Wagen um 180 Grad gedreht und gegen einen Gartenzaun geschleudert. Die mutmaßliche Unfallverursacherin stieß daraufhin mit einem weiteren Auto zusammen, in dem eine 36 Jahre alte Fahrerin und ihre 63 Jahre alte Beifahrerin saßen.

Alle vier Beteiligten wurden verletzt und in umliegende Krankenhäuser gebracht. Die 63-Jährige musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden. Lebensgefahr bestand nicht. Die 44-Jährige muss sich jetzt wegen Trunkenheit am Steuer verantworten. Auch ein geparktes Auto wurde durch herumfliegende Teile beschädigt. Die Polizei schätzt den Gesamtschaden auf rund 60.000 Euro.