Zug fährt gegen umgestürzten Baum und entgleist leicht

Marktoberdorf (dpa/lby) - Ein Zug ist im Ostallgäu gegen einen vom Sturm umgestürzten Baum gefahren und leicht entgleist. «Es gab keine Verletzten», sagte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West. Der auf der Strecke Augsburg - Füssen fahrende Regionalzug sei mit 15 Fahrgästen besetzt gewesen. Sie fuhren mit einem Ersatzbus weiter.

Der Zug wurde nach Angaben der Bayerischen Regiobahn (BRB) nach dem Vorfall abgeschleppt. Die Strecke blieb aber zunächst weiter gesperrt, zwischen Marktoberdorf und Füssen fuhren Ersatzbusse. Wie lang die Strecke nicht befahrbar ist, blieb zunächst unklar. «Das kann unter Umständen auch noch ein paar Tage dauern», sagte eine BRB-Sprecherin. Die Bahn müsse zunächst prüfen, inwieweit durch den Vorfall die Gleise beschädigt wurden. Der Baum war nahe des Marktoberdorfer Ortsteils Leuterschach umgestürzt.

Darüber hinaus verzeichnete das Polizeipräsidium rund 50 unwetterbedingte Einsätze in der Region - etwa auf Radwege gestürzte Bäume oder verwehte Gartenmöbel. «Es hat ordentlich geblasen, aber es ist glimpflich ausgegangen», bilanzierte der Polizeisprecher.