Maria Furtwängler wird 60 - und ist ihrem Körper dankbar

München (dpa) - Schauspielerin Maria Furtwängler wird in wenigen Tagen 60 Jahre alt - und blickt nach eigenem Bekunden «mit einem gewissen Staunen und einer Neugier» auf diese Zahl. «Meine frühere Vorstellung, was 60 bedeutet, passt ganz und gar nicht zu meinem heutigen Lebensgefühl, denn ich empfinde eine wachsende Dankbarkeit gegenüber meinem Körper», sagte die «Tatort»-Kommissarin der Zeitschrift «Bunte». «Die Tatsache, dass mir nichts wehtut, dass mich meine Beine auf jeden Berg tragen – all das gleicht die Momente aus, in denen ich denke: Huch, was hängt denn hier!»

Furtwängler zieht somit vor ihrem Geburtstag am Sonntag (13. September) eine positive Bilanz: «Ich fühle mich dankbar und wohl – viel mehr als früher, als ich jung war.» Die Unsicherheiten und das Unwohlsein, das sie als junge Frau empfunden habe, habe sie heute nicht mehr. Für ihr nächstes Lebensjahrzehnt hoffe sie, «eine bessere Balance zu gewinnen zwischen Anspannung, Anstrengung und Weite – und mehr Zeit in der Natur». Der «Bunten» sagte sie: «Die ist mein Kraftquell, meine Liebe.»

Doktortitel in der Schauspielerei «sinnlos»

Mit Bedauern hingegen sieht Furtwängler die nach ihrer Einschätzung nachlassende Bemühung der Sendeanstalten, Frauen im Fernsehen mehr Sichtbarkeit zu geben. Sie selbst habe sich zu Beginn ihrer Karriere gar nicht zugetraut, sich ganz auf die Schauspielerei einzulassen. «Ich habe mich wohl auch von meiner Mutter beeinflussen lassen, die sich für mich einen sicheren Beruf gewünscht hatte.»

Dennoch gewann nach einem abgeschlossenen Medizinstudium und einigen Jahren als praktizierende Ärztin letztlich die Schauspielerei. Ihren Doktortitel verwendet sie dabei nicht mehr: «Das macht ja in der Schauspielerei keinen Sinn: Charlotte Lindholm, gespielt von Frau Dr. Furtwängler. Irgendwie komisch, oder?»

Das nächste Mal wird die Jubilarin als Charlotte Lindholm übrigens genau an ihrem Geburtstag zu sehen sein: Nach einer der längsten Sommerpausen in der Geschichte des «Tatorts» läuft «König in Gelb» am Sonntag, 20.15 Uhr, im Ersten. In der Mediathek ist der Film bereits ab Freitag zu sehen.