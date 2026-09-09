FC Augsburg verleiht kroatischen WM-Teilnehmer

Augsburg (dpa/lby) - Der FC Augsburg verleiht den kroatischen Nationalspieler Kristijan Jakic nach Griechenland. Wie der Fußball-Bundesligist mitteilte, wechselt der 29 Jahre alte Mittelfeldspieler zu PAOK Thessaloniki. Der griechische Erstligist, für den auch der frühere Augsburger Dimitris Giannoulis aufläuft, hat eine Kaufoption. Die Leihgebühr für WM-Teilnehmer Jakic soll dem «Kicker» zufolge bei 500.000 Euro liegen. Das Transferfenster in Griechenland ist noch bis zum 15. September geöffnet.

Jakic war im Winter 2024 zunächst auf Leihbasis von Eintracht Frankfurt zum FC Augsburg gewechselt. Später wurde er als Stabilisator für das Mittelfeld fest verpflichtet. Jakic bestritt 78 Pflichtspiele für die Mannschaft von Trainer Manuel Baum, ihm gelangen fünf Tore und drei Vorlagen. Der Coach der Augsburger setzt im zentralen Mittelfeld aber auf Han-Noah Massengo und Fabian Rieder.

«Kristijan ist mit dem Wunsch nach mehr Spielzeit auf uns zugekommen. In offenen und konstruktiven Gesprächen haben wir gemeinsam eine gute Lösung gefunden. Die Leihe zu PAOK bietet ihm die Möglichkeit, sich in einem neuen Umfeld zu beweisen und die gewünschte Spielzeit zu erhalten», sagte der Augsburger Sportdirektor Benni Weber.