Wohnhaus steht in Flammen - hoher Sachschaden

Sachsen bei Ansbach (dpa/lby) - Ein Brand in einem Carport hat in Sachsen bei Ansbach einen hohen Schaden verursacht. Wegen der starken Rauchentwicklung wurde auch die Bevölkerung gewarnt. Wie die Polizei mitteilte, hatten zunächst zwei Autos gebrannt. In der Folge sprang das Feuer auf das angrenzende, mit einer Holzfassade verkleidete Wohnhaus über. Die Bewohner konnten sich unverletzt in Sicherheit bringen.

Der Brand wurde mittlerweile gelöscht, rund 80 Einsatzkräfte von sechs Feuerwehren waren vor Ort. Das Gebäude ist vorerst unbewohnbar. Wie hoch der Sachschaden genau ist, konnte die Polizei zunächst nicht beziffern. Der Sprecher ging aber von einem hohen Schaden aus. Ermittlungen zur Brandursache laufen.