Wolfsburg-Coach nach Arnold-Kritik: «Kein großes Thema mehr»

Wolfsburg (dpa/lni) - Nach der Frust-Kritik wegen geringer Einsatzzeit von Wolfsburgs Kapitän Maximilian Arnold scheinen die Wogen geglättet. «Intern haben wir darüber geredet und dann war das kein großes Thema mehr», sagte Trainer Tobias Strobl über ein Vieraugengespräch mit dem Rekordspieler des Clubs (481 Einsätze).

Vor dem Spiel in der 2. Fußball-Bundesliga beim 1. FC Nürnberg am Samstag (20.30 Uhr/Sky und RTL) räumte Strobl ein, dass die Aussagen «Wellen geschlagen» hätten. Jedoch vielmehr in der Außenwelt als intern, fügte er hinzu.

«Wir haben Montag und Dienstag öffentlich trainiert. Und jeder, der da war, hat das gesehen: Er hat sehr positiv reagiert. Ich finde, er war ein Energiegeber, er war sehr lautstark. Aber das war er auch in den letzten Wochen», stellte Strobl klar. «Jeder, der Max kennt, weiß, dass er in jeder Trainingseinheit einfach 100 Prozent herausklatscht. Und das hat er auch in dieser Woche getan.»

Routinier unzufrieden

In der Länderspielpause hatte Arnold seine Reservistenrolle beim Bundesliga-Absteiger kritisiert. Der Routinier sagte: «Ich bin mit der Situation einfach nicht zufrieden, klipp und klar: 0,0 zufrieden. Das ist nicht mein Anspruch.»

In dieser Saison stand der 32-Jährige in der Liga erst einmal in der Startelf, kam sonst nur kurz auf dem Platz zum Einsatz. Arnold hatte sich gegen Ende der vergangenen Saison mit langwierigen Leistenbeschwerden herumgeplagt.