Yamal-Onkel ätzt gegen Kane: «Drei Tage Fußball vor sich»

London (dpa) - Die Auszeichnung von Harry Kane mit dem Ballon d’Or sorgt bei Lamine Yamals Onkel Abdul für großen Unmut. «Sie sagen immer: Lamine ist sehr jung, er ist 19 Jahre alt, er wird noch mehr gewinnen, aber Harry hat nur noch drei Tage Fußball vor sich, und wir schenken ihm den Ball», kritisierte Yamals Onkel die Wahl in der spanischen Radiosendung «El Larguero».

In einem spannenden Zweikampf um den Ballon d'Or hatte sich Bayern-Stürmer Kane nach Auskunft der Organisatoren nur ganz knapp vor Kylian Mbappé durchgesetzt. Yamal landete auf Platz drei - gewann aber immerhin den Preis für das beste Talent des Jahres. «Ich bin traurig. Ich verstehe gar nichts. Da stimmt etwas nicht», wetterte Yamals Onkel.

Er argumentierte, dass der Engländer zwar ein Torjäger, sein Neffe aber der beste Spieler sei. «Er hat die Weltmeisterschaft, La Liga und den Supercup gewonnen. Er hat eine unglaubliche Saison gespielt. Er schießt Tore, die sonst niemand schießt. Pässe, Vorlagen, alles. Wenn man Fußball mag, geht man zu Lamine, nicht zu Harry Kane», befand Abdul Yamal weiter.