Zwei Autofahrerinnen rasen mit über 100 km/h durch Ort

Töging am Inn (dpa/lby) - Zwei Autofahrerinnen sind mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit durch Töging am Inn (Landkreis Altötting) gefahren. Wie die Polizei mitteilte, bemerkte eine Streifenbesatzung die beiden Fahrzeuge am späten Abend.

Als die Polizisten den Autos folgten, waren diese zeitweise mit mehr als 100 Kilometern pro Stunde unterwegs. Nachdem die Beamten die Geschwindigkeit über eine längere Strecke gemessen hatten, stoppten und kontrollierten sie die beiden 30 und 25 Jahre alten Fahrerinnen.

Beide müssen mit einer Anzeige wegen überhöhter Geschwindigkeit innerhalb geschlossener Ortschaften rechnen. Den Verdacht auf ein illegales Autorennen schloss die Polizei nach der Befragung der beiden Frauen aus.